Geografisch will das Tessiner Unternehmen den europäischen Markt weiter durchdringen und zudem den US-Markt erschliessen. Dafür wurde diese Woche ein wichtiger Schritt vorgenommen: Centiel hat mit Neo Critical Power einen mehrjährigen Vertriebsvertrag für den US-Markt abgeschlossen und damit die Basis für Geschäftsvolumina im niedrigen dreistelligen Millionenbereich geschaffen, abhängig von Projekten und Nachfrage. Für das laufende Jahr erwartet Centiel nun erste Umsätze im niedrigen zweistelligen Franken-Millionenbereich.