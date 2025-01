«Die deutschen Exporte in die USA haben sich in den letzten Monaten sehr gut entwickelt und liegen jetzt auf einem Rekordwert», sagte Jens Südekum vom Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE). Die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten legten in den ersten elf Monaten um 2,3 auf 149,9 Milliarden Euro zu, womit diese ihre Stellung als grösster Abnehmer von Waren «Made in Germany» festigten. «Das ist auch eine Folge des konjunkturellen Booms in den USA und der gezielten Offensive der Biden-Administration, moderne Industrieproduktion wieder in den USA anzusiedeln», sagte der Professor für Volkswirtschaftslehre an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Hiervon profitiere etwa der deutsche Maschinenbau als wichtiger Zulieferer.