Die Inflation in der Euro-Zone war im Dezember auf 2,0 Prozent ​gesunken und liegt damit genau ‌auf der Zielmarke ‍der EZB. Die EZB sieht einen Wert von 2,0 ​Prozent als optimal für die Wirtschaft im Währungsraum an. Angesichts nachlassenden Inflationsdrucks hat sie den ‌Leitzins von Mitte ⁠2024 bis Mitte 2025 achtmal ‌auf nunmehr zwei Prozent halbiert. Die meisten Experten gehen davon ‍aus, dass die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde vorerst nicht am Zins ​rütteln werden.