Es ist primär die Zinsdifferenz, welche Devisenhändler und -strategen veranlasst, Gelder aus Schweizer Franken in höher verzinsliche Währungen wie den amerikanischen Dollar oder das britische Pfund umzuschichten. Eine Geldmarktanlage in Franken wirft 1,45 Prozent ab, in den beiden angelsächsischen Währungen liegt der Satz dagegen mit 5,38 Prozent in Dollar und 5,24 Prozent in Pfund deutlich über der Fünf-Prozent-Marke. Bei diesen sogenannten «Carry Trades» wird Geld in der Währung mit dem tiefen Zinssatz verkauft und die Währung mit dem höheren Zinssatz gekauft und damit die Zinsdifferenz dem Konto gutgeschrieben.