Mehr als die Hälfte der Befragten sei der Auffassung, dass Falschinformationen und Hassrede auf X in den vergangenen Monaten zugenommen hätten, hiess es in der Studie weiter. Daher wolle ein Drittel ihr Profil auf dem Kurznachrichtendienst perspektivisch löschen. Weitere elf Prozent spielten mit dem Gedanken. Der Bund hatte in den vergangenen Monaten mehrfach mitgeteilt, sein Engagement auf X auf den Prüfstand zu stellen. Er ist bereits auf dem deutschen Rivalen Mastodon aktiv.