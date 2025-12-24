Ein Grund dafür sei der Geschmack, der weiterhin nicht mit jenem von Fleisch vergleichbar sei. Zudem handle es sich häufig um «hochverarbeitete Produkte mit vielen Zusatzstoffen», sagte Tschanz. In Bezug auf den Preis hätten sich die in der Vergangenheit oft teureren Ersatzprodukte inzwischen an das Original angeglichen.