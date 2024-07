Ergebnis wohl am Freitagmorgen

Rund 50 Millionen Menschen ab 18 Jahren sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Wahllokale sind am Donnerstag von 7.00 bis 22.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ) geöffnet. Direkt nach deren Schliessung veröffentlichen Fernsehsender Nachwahlbefragungen. Normalerweise dürfte das Ergebnis zum Wahlsieger zwischen etwa 5.00 und 7.00 Uhr (Ortszeit) am Freitag klar sein. Es gibt 650 Wahlkreise, und das britische Mehrheitswahlrecht läuft nach der Devise «The winner takes it all», so dass eine Partei für eine Mehrheit im Parlament 326 Sitze braucht.