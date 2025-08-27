Einige Analysten sehen Parallelen zur Beanie-Babies-Manie der 1990er Jahre, als die Plüschtiere enorme Summen erzielten — bevor ihr Markt zusammenbrach. «Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es genauso laufen wird wie bei den Beanie Babies, aber vielleicht noch schneller, da Informationen im Internet natürlich schneller verbreitet werden», sagte Christophe Spaenjers, Finanzprofessor an der University of Colorado Boulder. «Es wird wahrscheinlich eine Handvoll geben, die einen gewissen Wert behalten werden, aber die meisten von ihnen sind in Bezug auf Marktwert und Wiederverkaufswert wertlos.»



Andere verweisen auf die schwache narrative Tiefe von Pop Mart. Im Gegensatz zu Disney oder der japanischen Franchise Pokémon fehlt Labubu eine ausgeklügelte Hintergrundgeschichte oder Fortführungen in den Medien. «Pokémon hat Fernsehsendungen, Filme, Geschäfte, Plüschtiere und eine ganze Reihe anderer Dinge», sagte Gemma Dale, Leiterin Investor Behavior bei der Online-Investmentplattform nabtrade der National Australia Bank. «All das hat im Laufe der Zeit zum Hype beigetragen. Labubu auf dieses Niveau zu bringen, wird eine unglaubliche Herausforderung sein.»



Dennoch hat sich der Markt für Sammler-Spielzeug bereits in der Vergangenheit als widerstandsfähig erwiesen — von einigen Barbie-Figuren von Mattel bis hin zu limitierten Topps-Baseballkarten und Star-Wars-Spielzeugen. Ausserdem unterscheiden sich Labubus von früheren Spielzeug-Trends. Sie bekommen weltweite Aufmerksamkeit in den sozialen Medien, fördern Wiederholungskäufe durch ihre Blindbox-Verpackung und ziehen eine investitionsfreudige Generation an, die Meme-Aktien kennt.