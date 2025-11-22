Auch andere Reedereien erwägen Routenänderungen, um Japan zu meiden. «Wenn sich das Verhältnis zwischen China und Japan weiter verschlechtert, erwarte ich, dass Korea davon profitiert», sagte Lee Yong-gun, Chef der südkoreanischen Hafenagentur Eastern Shipping, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Daten der Online-Reiseagentur Qunar zeigen, dass Südkorea bei den Buchungen für internationale Flüge aus China bereits an die erste Stelle gerückt ist. Zudem bieten zahlreiche chinesische Fluggesellschaften Rückerstattungen für Flüge nach Japan an. Das dürfte Experten zufolge die Nachfrage nach Reisen nach Südkorea weiter ankurbeln.