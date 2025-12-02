Michael Burry, der vor allem dafür bekannt ist, die Krise am US-Hypothekenmarkt im Jahr 2008 richtig vorhergesagt zu haben, schätzt laut einem Bericht des Magazins Fortune, dass die aktienbasierte Vergütung des Elektroautoherstellers die Anteilseigner Tesla jährlich um etwa 3,6 Prozent verwässert – ohne Aktienrückkäufe, die diesen Effekt ausgleichen könnten. Fortune berief sich dabei auf einen Beitrag auf Burrys Substack. Auf eine Anfrage von Bloomberg News reagierte Burry nicht.