Immer mehr Norwegerinnen und Norweger ziehen in die Schweiz. Das zeigt sich anderthalb Jahre nach Beginn der grossen Umzugswelle aus dem Norden auch in den offiziellen Zahlen. Laut der am Donnerstag erschienenen Ausländerstatistik 2023 des Staatssekretariats für Migration (SEM) stieg die Gesamtzahl norwegischer Personen in der Schweiz zwischen Ende 2021 und 2023 von 2004 auf 2322 – ein Anstieg von rund 16 Prozent innerhalb von zwei Jahren.