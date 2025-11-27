Von Januar bis Oktober hat Läderach rund 20 Prozent mehr umgesetzt gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Für das Gesamtjahr werde ein Umsatzwachstum von ebenfalls gut 20 Prozent erwartet, wobei der Anstieg zu gleichen Teilen von organischem Wachstum und Neueröffnungen getragen werde.