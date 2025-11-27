Von Januar bis Oktober hat Läderach rund 20 Prozent mehr umgesetzt gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Für das Gesamtjahr werde ein Umsatzwachstum von ebenfalls gut 20 Prozent erwartet, wobei der Anstieg zu gleichen Teilen von organischem Wachstum und Neueröffnungen getragen werde.
So kamen laut den Angaben 43 neue Filialen in diesem Jahr dazu - unter anderem in neuen Märkten wie Japan, Ägypten, Thailand und der Türkei. Mittlerweile beschäftigt das Familienunternehmen aus dem Kanton Glarus weltweit über 2500 Mitarbeitende und ist in 28 Ländern vertreten.
Trotz anhaltender Herausforderungen - hohe Kakaopreise oder US-Zölle - habe man den Wachstumskurs 2025 fortsetzen können, wird Unternehmenschef Johannes Läderach in der Mitteilung zitiert. Auch für 2026 erwartet der Chocolatier Neueröffnungen und Wachstum in ähnlichem Umfang.
Um in der Herstellung Schritt zu halten, könne bei Bedarf der im August eröffnete dritte Produktionsstandort «Bilten 2» im Glarnerland ausgebaut werden, hiess es weiter.
(AWP)