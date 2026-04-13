Der französische Zementhersteller Lafarge, der zum Schweizer Unternehmen Holcim gehört, sowie acht ehemalige Führungskräfte wurden am Montag vom Pariser Strafgericht der Terrorfinanzierung in den Jahren 2013 und 2014 für schuldig befunden. Sie sollen Gruppen von Dschihadisten bezahlt haben, damit diese eine Fabrik mitten im syrischen Bürgerkrieg in Betrieb halten.