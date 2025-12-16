«Lafarge stand im Zentrum des globalen Dschihad», sagte eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu Beginn der Plädoyers. Dem Konzern wird vorgeworfen, über seine damalige syrische Tochter Lafarge Cement Syria mehrere Millionen Euro an dschihadistische Gruppen gezahlt zu haben, darunter an den sogenannten Islamischen Staat (IS) und die Al-Nusra-Front. Ziel sei gewesen, während des syrischen Bürgerkriegs den Betrieb eines Zementwerks in Jalabiya im Norden des Landes aufrechtzuerhalten.