Lafarge wird vorgeworfen, 2013 und 2014 mehrere Millionen Euro an die Miliz Islamischer Staat (IS) und andere Gruppen in Syrien gezahlt zu haben, um während des Bürgerkriegs ein Zementwerk im Norden des Landes weiter betreiben zu können. Andere multinationale Unternehmen hatten das Land bereits 2012 verlassen.