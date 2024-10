Die Inflation dürfte aus Sicht des EZB-Rats in den kommenden Monaten anziehen, bevor sie im Laufe des nächsten Jahres auf den Zielwert der Notenbank von zwei Prozent zurückgeht. Die Währungshüter hatten vorige Woche die dritte Zinssenkung im laufenden Jahr beschlossen. Der am Finanzmarkt massgebliche Einlagensatz wurde um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent nach unten gesetzt, nur fünf Wochen nach der vorherigen Senkung. Die EZB könnte die Zinsschraube im Dezember laut Insidern weiter lockern. Dies gelte für den Fall, dass sich die Konjunktur- und Inflationsdaten in den kommenden Wochen nicht grundsätzlich drehen sollten. Lagarde betonte nun, über das Tempo etwaiger Zinsschritte werde später entschieden.