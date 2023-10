Die anhaltend niedrigen Arbeitslosenzahlen im Euro-Raum nährten zuletzt bei manchen Währungshütern die Befürchtung, dass die noch immer hohe Inflation über dem Zielwert der Notenbank von zwei Prozent verharren könnte. Denn gleichzeitig sind die Löhne in der 20-Ländergemeinschaft kräftig gestiegen. Darauf wies Lagarde auch in ihrer Erklärung anlässlich der Herbsttagung hin. «In der Tat, dass die Arbeitnehmer angesichts angespannter Arbeitsmärkte einen Ausgleich für den Verlust an Kaufkraft einfordern, hat zu einem historisch hohen Lohnwachstum geführt», führte sie darin aus. Es sei zu erwarten, dass sich das Lohnwachstum zwar graduell abschwäche, aber hoch bleibe.