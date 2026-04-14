Die EZB hatte die Leitzinsen im vergangenen ​Monat unverändert ​gelassen. Sie signalisierte allerdings Bereitschaft zu ⁠einer strafferen Geldpolitik, sollten die hohen ​Energiepreise auf die gesamte Wirtschaft ⁠übergreifen und durch sogenannte Zweitrundeneffekte die Preise anderer Waren und ‌Dienstleistungen beeinflussen. Allerdings ist mit der aktuellen Waffenruhe in Nahost auch die Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe ‌verbunden: Die Verhandlungsteams der USA und des Iran könnten ​Insidern zufolge noch in dieser Woche für Friedensgespräche nach Islamabad zurückkehren.