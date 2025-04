Trump hatte am Montag seine verbalen Angriffe auf den US-Notenbankchef erneuert. Die wirtschaftliche Entwicklung könne stocken, falls der Leitzins nicht sofort gesenkt werde, erklärte Trump in einem Beitrag in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. An den Börsen hatte der Post erhebliche Verunsicherung ausgelöst und die Kurse unter Druck gesetzt. Dabei stand auch die Frage im Hintergrund, ob Trump bei einer Eskalation Powell aus seinem Amt entfernen könnte.