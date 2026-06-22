Christine Lagarde hat im Europäischen Parlament den Willen zum Zurückdrängen der Inflation betont und den weiteren Zinskurs zugleich offengelassen. ‌Die ⁠Europäische Zentralbank (EZB) sei nach der jüngsten Zinserhöhung weiterhin gut positioniert, um ⁠in Zeiten der Unsicherheit geldpolitisch zu manövrieren, sagte die Französin am Montag in einer Anhörung ‌vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in ‌Brüssel. Man werde die Entwicklungen genau ​beobachten und von Sitzung zu Sitzung entscheiden: «Wir legen uns nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest.» Der EZB-Rat sei zuversichtlich, mit angemessenem geldpolitischen Handeln die Inflation mittelfristig in den Griff zu bekommen. Lagarde verwies ‌darauf, dass die Prognosen des EZB-Stabs für 2028 das Erreichen des angepeilten Zielwerts von 2,0 Prozent vorsehen.