Der Anteil der USA an der weltweiten Nachfrage ist in den letzten Jahren stark angestiegen, was zum Teil auf übermässige Ausgaben im öffentlichen Sektor zurückzuführen ist und zu den Ungleichgewichten beiträgt, so Lagarde. Eine Lösung des Konflikts liege ihrer Meinung nach in der stärkeren Einhaltung globaler Regeln und dem Abschluss bilateraler oder regionaler Abkommen, die auf gegenseitigem Nutzen beruhen.