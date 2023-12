Die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB) und der Europäischen Zentralbank (EZB) biete Schutz, um die Unabhängigkeit der Gouverneure der nationalen Zentralbanken zu gewährleisten, schrieb Lagarde in einem Brief an Polens Notenbankchef Adam Glapinski, den die EZB am Montag veröffentlichte. Dies gelte für den Fall, dass der Sejm - das Unterhaus des Parlaments - eine Resolution zu ihrer rechtlichen Verfolgung verabschieden sollte, schrieb sie an Glapinski.