"Die Inflation ist in der Eurozone immer noch durchweg zu hoch", sagte sie. "Je länger die Inflation auf diesem hohen Niveau bleibt, desto grösser ist die Gefahr, dass sie sich in der gesamten Wirtschaft ausbreitet. Dann werden auch die Verbraucher und die Unternehmen anfangen, in Zukunft eine höhere Inflation zu erwarten, und das ist gefährlich.”