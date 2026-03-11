Lagarde versicherte, dass die Eurozone im Vergleich zu 2022 besser in der Lage sei, einen starken Anstieg der Verbraucherpreise abzufedern. Sie räumte aber ein, dass es vor der Zinsentscheidung in der kommenden Woche schwierig sei, die aktuelle Lage einzuschätzen. «Heute herrscht so viel Unsicherheit, dass ich nicht genau sagen kann, was wir auf der Sitzung am 18. und 19. März beschliessen werden», sagte Lagarde. Allerdings machte sie auch deutlich, dass die EZB «keine überstürzte Entscheidung treffen wird», da die Unsicherheit und die Volatilität zu gross seien.