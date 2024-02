«Das wird sehr wahrscheinlich eine Kombination eines Anleihenportfolios umfassen aber auch Kreditoperationen mit unterschiedlichen Laufzeiten», sagte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Donnerstag im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel. Die derzeit laufende Überprüfung des Steuerungsrahmens sei noch nicht abgeschlossen. «Wir werden in ein paar Monaten fertig sein.»