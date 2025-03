Sollte es zu einem echten Handelskrieg kommen, hätte das erhebliche Konsequenzen, sagte Lagarde in einem am Freitag veröffentlichten BBC-Interview. «Das hätte schwerwiegende Folgen für das Wachstum rund um die Welt und für die Preise rund um die Welt, aber insbesondere in den USA», sagte sie. Die Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump seien ein Grund zur Sorge. Die EZB sei deshalb extrem wachsam und versuche, die Folgen abzuschätzen. Allein schon der Hinweis auf Entscheidungen verursache eine Unsicherheit, wie man sie schon lange nicht mehr erlebt habe.