Binnen drei Monaten hat die EZB die Zinsen bereits um zwei Prozentpunkte heraufgesetzt. Nun könnte es sogar nötig werden, ihr Niveau so weit zu erhöhen, dass es die Konjunktur ausbremst, sagte Lagarde im estnischen Tallinn. Mit über 25 Prozent ist die Teuerungsrate in dem Land im Baltikum so hoch nie nirgendsonst im Euroraum.