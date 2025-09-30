Die Inflation in der Euro-Zone lag im August wie schon im Juli genau auf der Zielmarke der Währungshüter von 2,0 Prozent. Für die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreisdaten erwarten Fachleute im September einen Anstieg der Teuerungsrate auf 2,2 Prozent. Nach einer Serie von acht Zinssenkungen seit Juni 2024 hatte die EZB zuletzt im Juli und auch im September pausiert. Sie beliesse den Einlagesatz, über den die Geldpolitik massgeblich gesteuert wird, bei 2,0 Prozent. Diesen Satz erhalten Banken, wenn sie bei der Zentralbank überschüssige Gelder parken. Über den Einlagesatz steuert die EZB massgeblich ihre Geldpolitik.