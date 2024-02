Dringlichkeit geboten

Taubenhaftere Währungshüter befürchten jedoch, dass eine zu lange Verzögerung die angeschlagene Wirtschaft noch weiter in Bedrängnis bringen und das Inflationsziel von 2 Prozent verfehlen könnte, das sich seit dem Ende der Covid-Lockdowns und dem Einmarsch Russlands in die Ukraine als schwer erreichbar erweist. Italiens Fabio Panetta sagte am Wochenende, dass eine Lockerung der Geldpolitik bald erfolgen müsse.