«Wir beobachten sorgfältig alle Börsenentwicklungen,» sagte Lagarde am Freitag auf einer Pressekonferenz in Warschau. Es habe jüngst Schwankungen gegeben. «Aber in Europa und vor allem im Euroraum haben wir beobachtet, dass die Börseninfrastrukturen und der Anleihenmarkt ordnungsgemäss funktionieren,» merkte sie an. Lagarde zufolge steht die Euro-Notenbank «immer bereit, ihre Instrumente zur Bewahrung von Preisstabilität einzusetzen.» Und hierbei weise sie eine solide Erfolgsbilanz aus.