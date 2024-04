Der Rückzug der Inflation im Euroraum wird sich aus Sicht von EZB-Präsidentin Christine Lagarde voraussichtlich fortsetzen. Der Prozess der abebbenden Teuerung habe sich auf alle Komponenten der Inflation ausgedehnt, erklärte Lagarde am Freitag im Zuge der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington. «Es wird erwartet, dass sich dieser Disinflationsprozess fortsetzt.» Dies gelte insbesondere dann, sobald sich das Produktivitätswachstum in der 20-Länder-Gemeinschaft erhole und den Anstieg der Löhne bremse.