Die Europäische Zentralbank (EZB) habe im Zuge ihrer Zinserhöhungen nun ein Zinsniveau von vier Prozent erreicht, sagte Lagarde am Freitag auf einer Veranstaltung der «Financial Times». Und das sei ein sehr hohes Niveau relativ zu dem, was in den vergangenen 25 Jahren unternommen worden sei. «Wir sind auf einem Niveau, von dem wir glauben, dass es uns, wenn es lange genug aufrechterhalten wird - und dieses lange genug ist nicht trivial - zum mittelfristigen Ziel von zwei Prozent bringen wird.» Die Währungshüter streben zwei Prozent Inflation als Optimalwert für die Wirtschaft im Euroraum an.