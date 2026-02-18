EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird einem Medienbericht zufolge voraussichtlich vorzeitig aus dem Amt scheiden. Es werde damit gerechnet, dass sie ihre regulär bis Oktober 2027 laufende achtjährige Amtszeit nicht vollständig absolvieren werde, meldete die Zeitung «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf eine mit Lagardes Überlegungen vertraute Person.
Lagarde wolle ihren Posten vor der im April 2027 geplanten französischen Präsidentschaftswahl räumen. Sie wolle Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz die Gelegenheit geben, eine neue Spitze für die Europäische Zentralbank zu finden. Macron darf 2027 nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht erneut antreten.
Die EZB war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.
(Reuters)