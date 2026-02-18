EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird einem ‌Medienbericht zufolge ​voraussichtlich vorzeitig aus dem Amt scheiden. Es werde damit gerechnet, dass sie ihre regulär bis Oktober 2027 laufende achtjährige Amtszeit ‌nicht vollständig absolvieren werde, meldete die Zeitung «Financial Times» am Mittwoch unter Berufung auf eine mit ​Lagardes Überlegungen vertraute Person.