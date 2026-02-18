Ein EZB-Sprecher sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Lagarde konzentriere sich voll und ganz auf ihre Aufgabe und habe keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen. Ökonomen sprachen von einem plausiblen Schritt. «Europa bereitet sich auf das Risiko vor, dass die Rechtspopulisten im Frühjahr 2027 in Frankreich an die Macht kommen können», sagte der Chefvolkswirt ‌der Berenberg Bank, Holger Schmieding, der Nachrichtenagentur Reuters. «Politisch ist es eine gute Nachricht, dass Europa sich auf den Ernstfall vorbereitet.» Es mindere das Risiko, dass es bei künftigen Personalentscheidungen zu einer langen Hängepartie kommen könnte, falls ein von den Rechtspopulisten geführtes Frankreich dann Entscheidungen blockieren sollte. ​Für die Finanzmärkte sei das zwar ein interessantes Thema. Aber auf die Geldpolitik dürfte es keinen unmittelbaren ​Einfluss haben.