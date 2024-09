Drei Insider hatten Reuters gesagt, eine weitere Zinssenkung am 17. Oktober könne zwar nicht ausgeschlossen werden, sei aber unwahrscheinlich. Denn in wenigen Wochen lägen noch nicht viele neue Informationen vor. Einer der Gewährsleute fügte hinzu, dass es zu erheblichen negativen Überraschungen in Sachen Wachstum kommen müsse, damit die EZB die Zinsen bereits bei der nächsten Sitzung erneut senke.