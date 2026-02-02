Grund dafür dürfte die Zolleinigung der Schweiz mit den USA gewesen sein, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Montag schrieb. Der vom KOF Institut vierteljährlich ermittelte Beschäftigungsindikator liegt im ersten Quartal 2026 bei +2,4 Punkten. Im Vorquartal stand der Indikator bei +1,3 Punkten (revidiert von +0,7) und im dritten Quartal 2025 war er mit -0,5 (revidiert von -0,6) im Minus.