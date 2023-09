Die Selbstständigen in Deutschland werden zunehmend vom konjunkturellen Abwärtssog erfasst. Der entsprechende Geschäftsklimaindex sank im August bereits den fünften Monat in Folge, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Umfrage ermittelte. Das Barometer fiel auf minus 19,9 Punkte, nach minus 16,4 im Juli. «Die Lage in der deutschen Wirtschaft ist angespannt», fasste Ifo-Expertin Katrin Demmelhuber das Ergebnis der Umfrage zusammen. «Für die Selbstständigen steigt die Gefahr, in einen Abwärtsstrudel zu geraten.»