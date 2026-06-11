Das Engagement rund um den Aktionsplan vom Bund sei indes gestiegen, so das BWO weiter. Die Auswirkungen der erzielten Fortschritte seien jedoch erst langfristig sichtbar. Bei der Frage, welche Lösungen sinnvoll wären, gingen die Meinungen zudem auseinander. Auf der einen Seite plädierten bestimmte Akteure für eine Anpassung der Rahmenbedingungen, um die Bautätigkeit anzukurbeln. Auf der anderen Seite werde bei den Mietzinserhöhungen und den Leerkündigungen angesetzt.