Dennoch warnte Morgan Stanley davor, dass die angespannte Lage bereits in den Preisen eingepreist sei, und riet Anlegern davon ab, auf weitere Kursgewinne vom aktuellen Niveau aus zu spekulieren. Der Markt sei «voll eingepreist – es lohnt sich nicht, weiter nachzujagen», so die Einschätzung. Europäische Diesel-Futures notierten am Montag bis zu 3,5 Prozent höher bei 1219,50 US-Dollar pro Tonne und erreichten damit den höchsten Stand seit dem 20. Mai. Beim Rohöl stiegen die Brent-Kontrakte auf über 90 US-Dollar pro Barrel und verzeichneten damit in diesem Monat einen Anstieg von 24 Prozent.