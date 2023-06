ALEXANDER KRÜGER, CHEFVOLKSWIRT HAUCK AUFHÄUSER LAMPE:

"Basiseffekte haben die Inflationsrate so nachdrücklich fallen lassen. Bei 4,0 Prozent sieht die Inflationslage nun deutlich freundlicher aus. Die Kerninflationsrate ziert sich noch, sie ist weiterhin zu hoch. Der Inflationsrückgang dürfte die Fed in dieser Woche in eine Zinspause schubsen. Da Entwarnung bei der Inflation nicht vorliegt, wird die Fed vorerst zu Zinserhöhungen neigen. Das dürfte erst einmal über den Sommer hinweg so sein."