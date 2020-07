Die grössere Division Kardex Remstar dürfte aufgrund des tiefen Auftragsbestands im zweiten Halbjahr signifikant tiefere Erträge und Gewinnzahlen verzeichnen.

Für das erste Halbjahr erwartet Kardex einen Rückgang der Aufträge um rund 15 Prozent und einen Rückgang der Nettoerträge um 10 Prozent, wie einer am Mittwoch auf der Webseite des Unternehmens publizierten Präsentation zu entnehmen ist. Die EBIT-Marge dürfte laut den Angaben um 2 Prozent zurückgehen.

Bei der Division Remstar haben sich in der ersten Jahreshälfte die Auftragsaktivitäten der Kunden laut den Angaben stark zurückgebildet. In Europa habe ein Einbruch von rund 30 Prozent resultiert, der sich später in den USA (rund -20 Prozent) fortgesetzt habe, während sich Asien (rund -15 Prozent) seit dem zweiten Quartal etwas erhole.

Notfallpläne bei weiter schwachem Markt

Insgesamt dürften die Auftragseingänge bei Kardex Remstar im Halbjahr um 30 Prozent und die Umsätze um 10 Prozent geschrumpft sein, heisst es weiter. Kardex hat für die Division nun Notfallpläne erstellt. Diese würden umgesetzt, falls sich der Markt nicht erhole, heisst es.

Die zweite Division Kardex Mlog ist von der Krise dank einem hohen Auftragsbestand operativ weniger stark erfasst worden. Zwar seien die Kundenaufträge auch bei Mlog zurückgegangen, sie hätten sich aber inzwischen erholt. Zudem seien keine Projekte annulliert worden.

Die Aufträge der Division dürften im Halbjahr um 70 Prozent gestiegen sein. Für die Nettoerträge wird ein Rückgang um 15 Prozent erwartet. Aufgrund einer internen Prüfung sei eine Wertberichtigung in einem "tiefen einstelligen Millionenbetrag" vorgenommen worden.

Kardex will nun weitere strategische Investitionen in die Technologie und in die Digitalisierung tätigen. Damit bereite sich das Unternehmen trotz der unsicheren Marktsituation auf die Zukunft vor, wie der Präsentation weiter zu entnehmen ist.

(AWP)