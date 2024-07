Die ZKB als durchführende Bank bestätigte am Donnerstagabend das bereits am Vortag provisorisch mitgeteilte Endergebnis. Bis zum Ende der Nachfrist seien 423'034 Lalique-Aktien angedient werden, heisst es in der Mitteilung. Das entspreche 94,4 Prozent aller Lalique-Aktien, auf die sich das Angebot bezog. Damit sei auch die entsprechende Bedingung des Angebots erfüllt. Der Vollzug des Angebots soll nun am Freitag erfolgen.