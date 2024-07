Gemäss des provisorischen Zwischenergebnisses hält Lalique-Mehrheitsaktionär Silvio Denz per Ende Juni 55,28 Prozent der Aktien am Luxusgüterkonzern. Zum Anteil von Denz kommen noch einmal rund 42,7 Prozent der Aktien von den Ankeraktionären Müller Handels AG Schweiz, Dharampal Satyapal Limited, Hansjörg Wyss hinzu. Diese wollen auch künftig weiter am Unternehmen beteiligt bleiben und haben entsprechende Nichtandienungsvereinbarungen abgeschlossen, heisst es weiter.