Gefahr aus Zuffenhausen

Konkurrenz droht dagegen aus dem eigenen Hause. Der neue Porsche-Chef Michael Leiters liebäugelt damit, die Produktpalette der Zuffenhausener nach oben zu erweitern – möglicherweise auch mit einem eigenen Supercar, der dann Ferrari und Lamborghini konkurrenzieren könnte. Im Segment der Supersportler und Luxus-SUV wie einem Lamborghini Urus SE werden pro Jahr aber weniger als 50’000 Autos verkauft. Mit Modellen wie dem 959 und dem 918 haben die Deutschen allerdings bewiesen, dass Porsche Supercars kann – bisher baute die Firma diese aber nur in begrenzten Auflagen. Winkelmann zeigt sich auch hier entspannt: «Solange sie das nicht ständig machen», sei das kein Problem.