Mexiko hatte zuvor seine diplomatischen Beziehungen zu Ecuador auf Eis gelegt. Hintergrund war die Festnahme des ehemaligen Vize-Präsidenten Ecuadors, Jorge Glas, am späten Freitagabend in der mexikanischen Botschaft in Ecuadors Hauptstadt Quito. Ecuador hatte Mexiko zuvor um Erlaubnis zum Betreten des Gebäudes gebeten. Nachdem das abgelehnt wurde, drangen Polizisten gewaltsam in die Vertretung ein und führten Glas ab. Nach internationalem Recht gelten Botschaften jedoch als souveränes Territorium des Landes, das sie vertreten.