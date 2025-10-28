Analysten bezeichneten die Resultate als gemischt bis schwach. Der Umsatz für das fortgeführte Geschäft sei im ersten Halbjahr tiefer als erwartet ausgefallen, heisst es etwa bei der UBS. Auch die EBITDA-Marge blieb hinter den Erwartungen zurück. Immerhin sei aber der Cashflow leicht besser als erwartet und der Auftragseingang und -bestand solide gewesen.