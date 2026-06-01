Landis+Gyr richtet sich neu auf die Segmente Connected Platforms und Grid Intelligence aus. Die neue Segmentstruktur soll das Wachstum und die Profitabilität weiter stärken, erklärte das Unternehmen am Montag im Vorfeld eines Investorentages, der später am Tag in New York stattfindet. Die Firma hat den Anlass selbst als Update zu Strategie, Technologie-Roadmap, Kapitalallokation und neuer Segmentstruktur angekündigt.