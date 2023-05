Insgesamt stieg der Umsatz um 20,8 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar, wie der Stromzählerproduzent am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. "Die zweite Hälfte des Geschäftsjahres war mit einem Nettoumsatz von 952,7 Millionen das stärkste Halbjahr in der Geschichte des Unternehmens, da sich die Komponentenverfügbarkeit verbesserte."