Der Nettoumsatz in Amerika werde im per Ende März ablaufenden Geschäftsjahr 2024/25 rückläufig sein, teilte Landis am Dienstag mit. Hauptgrund sei die hohe Vergleichsbasis: Im vorherigen Geschäftsjahr profitierte die Region noch von coronabedingt verschobenen Umsätzen von rund 120 Millionen US-Dollar.