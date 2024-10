Durch die neue Ausrichtung werde das Unternehmen «seine Ressourcen bündeln», teilte Landis+Gyr am Mittwoch mit. So werde man das Geschäft in der Region EMEA (Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika) strategisch überprüfen, «um die Region für den langfristigen Erfolg zu positionieren und Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter und Landis+Gyr-Aktionäre zu schaffen».